Fiepa reúne lideranças para fortalecer agenda sustentável rumo à COP 30 nesta quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira (28), a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) promoverá o “Encontro da Indústria, Parlamento e Governo do Pará juntos pela COP 30”, com início às 8h. O evento reunirá autoridades e representantes do setor produtivo para discutir e consolidar uma agenda sustentável focada na conservação da Amazônia.

Na ocasião, a Fiepa prestará homenagem aos parlamentares paraenses e à vice-governadora Hana Ghassan, reconhecendo suas contribuições para o desenvolvimento econômico da região.

O encontro tem como objetivo reforçar a reputação do setor produtivo diante dos desafios socioambientais, estimulando práticas empresariais que conciliem o crescimento econômico com a proteção do bioma amazônico. Além disso, a iniciativa busca incentivar a captação de investimentos públicos e privados, assegurando um ambiente institucional e legal estável para as atividades econômicas no estado.

Informações do evento:

Evento: Encontro da Indústria, Parlamento e Governo do Pará juntos pela COP 30

Data: 28 de maio

Horário: 8h

Local: Fiepa – Salão de Eventos, 9º andar

Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588 – Bairro Nazaré, Belém

Porta-voz: Alex Carvalho, presidente da FIEPA

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia