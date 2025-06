Navio-Patrulha da Marinha atrai grande público em Belém neste domingo (8)

Aberto à visitação neste domingo (8), o Navio-Patrulha (NPa) “Bracuí” atraiu dezenas de famílias à Praça Pedro Teixeira, na escadinha da Estação das Docas, em Belém. A atividade integra a Semana da Marinha, que celebra o papel da força naval na defesa do país e nas ações sociais no território brasileiro. A entrada é gratuita e vai até às 16h.

Entre os visitantes estava o autônomo Valdir Junior, 45 anos, que levou a esposa e o filho para conhecer a embarcação. Ele destacou o valor simbólico da visita como forma de contato com a realidade amazônica.

“É algo curioso, que não é do dia a dia. A gente mora numa cidade banhada por rios e baías. Então, embarcações fazem parte da história da cidade. Essa oportunidade que a Marinha oferece de mostrar os barcos, explicar como funciona o sistema, é importante para as crianças e para nós, pais, também. A gente colocou o colete à prova de balas, o capacete do bombeiro... essa sensação de presenciar, de sentir, de ver como é que é, é muito importante”, contou.

O autônomo Valdir Junior, 45 anos, com a esposa Eloysa figueiredo, 45 anos (professora) e o filho Eloy Lima, 12 anos (Wagner Santana / O Liberal)

A esposa, Eloysa Figueiredo, 45, professora, lembrou que a Marinha faz parte da história da própria família. “Meu irmão é da Marinha, e tenho um tio que é almirante. Desde criança eu sempre participei dos passeios da Marinha por causa dele. E agora a gente traz o nosso filho também, pra ele vivenciar isso, conhecer”, explicou.

Dezenas de famílias aproveitaram para conhecer uma das embarcações oficiais da Marinha do Brasil (Wagner Santana / O Liberal)

O eletricista Ruan Santana, de 35 anos, aproveitou o fim de semana para levar o filho Cauan, de apenas quatro anos, à visitação do navio da Marinha. “Eu vi a reportagem na Liberal, achei muito bacana, e trouxe o meu filho pra ele conhecer”, contou. Ruan disse que o menino se encantou com os canhões, a metralhadora e a cabine do capitão. “Se vier outro navio, vou trazer ele de novo”, acrescentou.

O eletricista Ruan Santana, 35 anos, levou o filho Cauan Santana, 4 anos, para conhecer o navio (Wagner Santana / O Liberal)

Patrulhamento e presença na Amazônia

Subordinada ao Comando do 4º Distrito Naval, a embarcação NPa “Bracuí” integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte. É equipada com um canhão de 40mm e duas metralhadoras de 20mm, atuando em operações nos rios da Amazônia e no litoral dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá.

Durante a atividade, o comandante Diogo Nascimento, oficial superior da Marinha, destacou a importância da programação. “A Semana da Marinha é importante por conta do papel fundamental que a Marinha tem para a sociedade. A gente não atua só na defesa da pátria, mas também na segurança aquaviária, em ações de saúde e apoio ambiental”, afirmou.

Comandante Diogo Nascimento, oficial superior da Marinha (Wagner Santana / O Liberal)

Segundo ele, abrir os portões da embarcação ao público permite aproximar a população da instituição. “A Marinha é da sociedade brasileira. A gente está aqui para mostrar o que é da população. As pessoas têm muita curiosidade: ‘pra que serve isso?’, ‘como funciona aquilo?’ E a gente explica tudo. É uma chance de conhecer de perto o que fazemos pela sociedade”, resumiu.

Visitantes conhecendo a cabine do comandante (Wagner Santana / O Liberal)

A bordo, a tripulação é treinada para realizar abordagens seguras, prestar socorro em situações de risco e manter o controle de áreas de difícil acesso por terra. O NPa “Bracuí” também contribui para a presença do Estado em áreas remotas da Amazônia, atuando em cooperação com órgãos ambientais e agências reguladoras.

A vitória naval que entrou para a história

A Semana da Marinha é celebrada em alusão ao 11 de junho de 1865, data da Batalha Naval do Riachuelo, um dos principais confrontos da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870). Na ocasião, a esquadra brasileira obteve uma vitória decisiva contra as forças do Paraguai, nas águas do rio Paraná, próximo à foz do riacho Riachuelo. O triunfo garantiu o domínio brasileiro sobre as rotas fluviais da região e bloqueou o acesso do inimigo ao mar, dificultando o envio de reforços e armamentos. Desde então, a batalha passou a ser considerada símbolo da bravura naval brasileira e marco histórico da atuação da Marinha do Brasil na consolidação do território nacional.

Programação oficial da Semana da Marinha em Belém

🎖️ Segunda-feira | 10 de junho

🕖 19h

📍 Shopping Bosque Grão-Pará

🎶 Apresentação da Banda de Música dos Fuzileiros Navais

⚓ Terça-feira | 11 de junho — Dia da Marinha

🕖 19h

📍 Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto, Estação das Docas)

💂‍♂️ Cerimônia Cívico-Militar

Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.