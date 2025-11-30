Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

A cerimônia eucarística realizada na manhã deste domingo, 30, na sede do Grupo Liberal, celebrou o primeiro Domingo do Advento. A missa marca o momento em que as pessoas são convidadas a iluminar a própria caminhada pela história com a certeza de que “o Senhor vem”.

Iniciada às 11h, a celebração, presidida pelo padre Cláudio Pighin, pontuou a importância do despertar para a vigilância diária e para a preparação para a vinda do Senhor, com destaque ao Evangelho de Mateus (24, 37-44), que trata dessa chegada.

O celebrante ressaltou a importância de vigiar e ouvir a palavra de Deus, explicando que muitas pessoas não estão preparadas ou não dão atenção por não estarem no caminho santo. Ele também citou como exemplo as guerras atuais, nas quais a humanidade se afasta dos ensinamentos celestes em favor dos desejos terrenos.

Cláudio Pighin usou a expressão “não descansar com a palavra de Deus”, referência na Igreja Católica para a necessidade de manter-se espiritualmente vigilante, atento e receptivo aos ensinamentos de Cristo, aplicando-os na vida diária. O “cochilo” ou “sono”, nesse contexto, tem sentido metafórico, indicando apatia ou negligência espiritual, e não o descanso físico.

Ele mencionou ainda o exemplo da Arca de Noé como símbolo de salvação, lembrando que, após o dilúvio, a humanidade pôde iniciar uma nova jornada.

“Uns estão mais preocupados em seguir os caminhos de Jesus, outros mais preocupados com as coisas do dia a dia. A única salvação é Jesus”, disse o celebrante.

“Temos que vigiar sempre, porque não sabemos quando estaremos na presença do Mestre. Temos que vigiar para estarmos sempre preparados”, acrescentou o padre Cláudio Pighin.

A missa na sede do Grupo Liberal ocorre semanalmente, aos domingos, sempre às 11h. A celebração, conduzida pelo padre Cláudio Pighin, é aberta ao público. No próximo domingo, dia 7 de dezembro de 2025 a Igreja Católica celebrará o Segundo Domingo do Advento, com foco na preparação para a vinda de Cristo, um período de espera vigilante e esperança.