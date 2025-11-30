Enem 2025: Abertura dos portões é marcada por despedida de boa sorte, expectativa e emoção

Às 12h em ponto deste domingo (30), o portão do Colégio Ideal, no bairro de Batista Campos, em Belém, foi aberto, marcando um dos momentos mais emocionantes da chegada para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Entre passos apressados e olhares atentos, pais e responsáveis se despediam dos filhos com abraços apertados, mensagens de confiança e votos de boa sorte. A tensão da espera deu lugar a um clima de expectativa e alívio, enquanto os estudantes seguiam pelo corredor de entrada rumo às salas de prova.

Entre os candidatos que ainda são treineiros, Gabriel Magno, de 16 anos, também contou com a presença da mãe, Débora Magno. “Fazer o teste é super importante para mim. Vai ser bem importante para aprender a organizar o meu tempo e o emocional também”, contou o aluno do segundo ano.

A mãe de Gabriel, do lado de fora, sente a emoção: “Fico aqui nervosa, como se eu que fosse fazer essa prova. A gente só quer o melhor para os nossos filhos, né?”, contou.

Tiago Henrique, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, chegou ao local acompanhado da mãe, Ana Pimentel (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Tiago Henrique, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, chegou ao local acompanhado da mãe, Ana Pimentel. Ele pretende cursar Direito e faz a prova já valendo. Confiante, disse estar preparado e destacou a importância de ter a família por perto: “Faz diferença nesse momento. A gente se sente mais tranquilo”, afirmou.

A mãe, ao lado dele, contou estar tranquila e feliz por apoiar o filho na realização do primeiro Enem. “Foi um ano de preparação. De luta. Então estamos tranquilos de que ele vai fazer o melhor”, contou a mãe.

Rumo à Pedagogia

Aos 50 anos, Lúcia Helena Gomes Ferreira chegou ao local de prova com o objetivo claro: cursar Pedagogia. Ela conta que, depois de criar os filhos e apoio da família, retomou os estudos. “Eu criei meus filhos e agora quero realizar meu sonho profissional de ser pedagoga”, disse. A decisão veio no ano passado, quando reuniu a família para comunicar a escolha e recebeu apoio integral, tanto emocional quanto financeiro, para fazer um cursinho preparatório.

Para chegar ao exame mais segura, Lúcia usou como parte dos estudos a prova da primeira aplicação do Enem, realizada no restante do país. Segundo ela, o conteúdo serviu como referência na reta final da preparação para a reaplicação específica de Belém em 2025. “Poxa, com certeza ajudou. A gente fica mais tranquilo. Por mais que não seja igual, dá a esperança de que vai ser algo próximo”, disse.

Confiante, Lúcia diz esperar que o esforço feito ao longo do ano se transforme na chance de iniciar a vida acadêmica e dar o próximo passo no projeto de se tornar pedagoga.

Prova na Grande Belém

A prova é aplicada neste domingo em vários locais, em Belém, Ananindeua e Marituba. No próximo domingo (7/12), tem o segundo dia de exame. Ao todo, são 95.784 inscritos que vivem nesses 3 municípios. O adiamento em relação ao restante do país foi devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém.

Do total de inscritos, 21.775 são concluintes do ensino médio. Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida, está Ananindeua, com 22.183. E Marituba registra 3.954.