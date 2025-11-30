Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Enem 2025: Abertura dos portões é marcada por despedida de boa sorte, expectativa e emoção

Entre passos apressados e olhares atentos, pais e responsáveis se despediam dos filhos com abraços apertados

Gabi Gutierrez
fonte

Débora Magno e Gabriel Magno (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Às 12h em ponto deste domingo (30), o portão do Colégio Ideal, no bairro de Batista Campos, em Belém, foi aberto, marcando um dos momentos mais emocionantes da chegada para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Entre passos apressados e olhares atentos, pais e responsáveis se despediam dos filhos com abraços apertados, mensagens de confiança e votos de boa sorte. A tensão da espera deu lugar a um clima de expectativa e alívio, enquanto os estudantes seguiam pelo corredor de entrada rumo às salas de prova.

Enem 2025: abertura dos portões no Colégio Ideal

Entre os candidatos que ainda são treineiros, Gabriel Magno, de 16 anos, também contou com a presença da mãe, Débora Magno. “Fazer o teste é super importante para mim. Vai ser bem importante para aprender a organizar o meu tempo e o emocional também”, contou o aluno do segundo ano. 

A mãe de Gabriel, do lado de fora, sente a emoção: “Fico aqui nervosa, como se eu que fosse fazer essa prova. A gente só quer o melhor para os nossos filhos, né?”, contou.

VEJA MAIS

image Enem 2025: candidatos chegam cedo neste primeiro domingo de prova em Belém
Muitos chegaram bem antes da abertura dos portões para evitar imprevistos e garantir tranquilidade na hora da prova

image Enem 2025: saiba horários e o que é permitido levar no dia de prova; confira orientações
Belém, Ananindeua e Marituba terão conteúdos distintos daqueles da aplicação regular, porém com o mesmo nível de dificuldade das demais. O objetivo é garantir equidade e isonomia entre todos participantes do exame.

Famílias acompanham estudantes na entrada do Enem e reforçam apoio emocional

Familiares ocuparam a porta das escolas em Belém para acompanhar os estudantes que prestam o exame. A cena, comum em dias de prova, reforçou o apoio emocional dado por pais e responsáveis no momento final antes do início do exame.

image Tiago Henrique, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, chegou ao local acompanhado da mãe, Ana Pimentel (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Tiago Henrique, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, chegou ao local acompanhado da mãe, Ana Pimentel. Ele pretende cursar Direito e faz a prova já valendo. Confiante, disse estar preparado e destacou a importância de ter a família por perto: “Faz diferença nesse momento. A gente se sente mais tranquilo”, afirmou. 

A mãe, ao lado dele, contou estar tranquila e feliz por apoiar o filho na realização do primeiro Enem. “Foi um ano de preparação. De luta. Então estamos tranquilos de que ele vai fazer o melhor”, contou a mãe.

Rumo à Pedagogia

Aos 50 anos, Lúcia Helena Gomes Ferreira chegou ao local de prova com o objetivo claro: cursar Pedagogia. Ela conta que, depois de criar os filhos e apoio da família, retomou os estudos. “Eu criei meus filhos e agora quero realizar meu sonho profissional de ser pedagoga”, disse. A decisão veio no ano passado, quando reuniu a família para comunicar a escolha e recebeu apoio integral, tanto emocional quanto financeiro, para fazer um cursinho preparatório.

Para chegar ao exame mais segura, Lúcia usou como parte dos estudos a prova da primeira aplicação do Enem, realizada no restante do país. Segundo ela, o conteúdo serviu como referência na reta final da preparação para a reaplicação específica de Belém em 2025. “Poxa, com certeza ajudou. A gente fica mais tranquilo. Por mais que não seja igual, dá a esperança de que vai ser algo próximo”, disse.

Confiante, Lúcia diz esperar que o esforço feito ao longo do ano se transforme na chance de iniciar a vida acadêmica e dar o próximo passo no projeto de se tornar pedagoga.

Prova na Grande Belém

A prova é aplicada neste domingo em vários locais, em Belém, Ananindeua e Marituba. No próximo domingo (7/12), tem o segundo dia de exame. Ao todo, são 95.784 inscritos que vivem nesses 3 municípios. O adiamento em relação ao restante do país foi devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém.

Do total de inscritos, 21.775 são concluintes do ensino médio. Belém concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida, está Ananindeua, com 22.183. E Marituba registra 3.954. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

enem 2025

enem em belém

provas do enem

abertura dos portões
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Professores destacam a profundidade e relevância do tema da redação do Enem 2025

Para a professora de redação Jessica Maria, a escolha revela a intenção da banca avaliadora de testar a capacidade dos candidatos de olhar para o Brasil real, para além das questões estritamente urbanas

30.11.25 15h01

MOMENTO DECISIVO

Enem 2025: na Grande Belém, quase 96 mil candidatos devem fazer o primeiro dia de prova após a COP

Com 69.647 participantes, a capital paraense possui o maior número de inscritos. Em seguida, Ananindeua registra 22.183 e Marituba soma 3.954 inscrições

30.11.25 7h00

MOBILIDADE

Em 100 dias de operação, locadora de patinetes elétricos registra mais de 100 mil usuários em Belém

Ao todo, foram 450 mil viagens contabilizadas, o que representa quase 1 milhão de quilômetros percorridos em trajetos

01.12.25 13h19

ENEM 2025

‘Faço o Enem por hobby’, diz candidata que aguardou até o último horário para levar a prova em Belém

Aplicação do Enem 2025 ocorre em data diferenciada em Belém, Ananindeua e Marituba por causa da COP 30; candidata destaca tranquilidade da prova e facilidade do tema da redação.

30.11.25 19h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda