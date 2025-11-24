Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Durante essa semana, o Grupo Liberal realiza ações alusivas ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Nesta segunda-feira (24/11), houve corte de cabelo para os colaboradores na sede da empresa, em Belém. Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal.

A imagem em destaque mostra Emanuelle Pena, proprietária da Barba de Urso, barbearia que participou da ação. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Emanuelle Pena, proprietária da Barba de Urso, barbearia que participou da ação, destacou a parceria com o Grupo Liberal. “É uma oportunidade de nós trazermos beleza para os profissionais, fomentando o Novembro Azul. E esse é o propósito da Barba de Urso: trazer mais conforto e felicidade com a imagem”, disse ela.

Thaís Macieira, analista de recursos humanos do Grupo Liberal, ressaltou a importância de fazer serviços como esses. “No Novembro Azul, o principal objetivo é alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Entretanto, as ações vão além da doença em si, abordando a saúde masculina e o autocuidado como essa ação de Corte de Cabelo”, afirmou.

A imagem em destaque mostra João de Deus, que atua no setor de infraestrutura do Grupo Liberal, tendo o cabelo cortado. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

João de Deus atua no setor de infraestrutura e aproveitou a ação para mudar o visual. Ele conta que às vezes não tem tempo de cortar o cabelo e atividades como essa facilitam a vida dos colaboradores. Para João, o corte ajuda o homem a se sentir “mais bonito” e “novo”.

A imagem em destaque mostra um profissional do Grupo Liberal tendo o cabelo cortado pela barbeira Eduarda Guimarães, que atua há seis anos no ramo. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A barbeira Eduarda Guimarães atua há seis anos no ramo. Ela comentou que trazer atenção para a beleza masculina deve ser levado em consideração, já que cuidar da parte exterior reflete no interior. “Estamos trazendo a beleza para resgatar as coisas boas, mas é muito importante que os homens façam os exames, porque o Novembro Azul é justamente para isso, dar atenção a essa causa, que é muito importante”, contou.

Programação

Terça-feira (25/11)

- Corte de cabelo – no hall de entrada da TV Liberal, de 10h às 17h;

Quarta-feira (26/11)

- Palestra de prevenção ao câncer de próstata, às 10h, no auditório do bloco B do jornal O Liberal;

- Aferição de pressão e bioimpedância, das 9h às 12h, na TV Liberal;

Quinta-feira (27/11)

- Aferição de pressão e bioimpedância, das 9h às 12h, no jornal O Liberal;

- Palestra de prevenção ao câncer de próstata, às 10h, na TV Liberal.