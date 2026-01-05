Capa Jornal Amazônia
Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

O Liberal
fonte

Brasileiro encontrou passaporte de Eliza Samudio em uma casa em Portugal (Foto: Reprodução | Léo Dias TV via portal O Tempo)

Um suposto passaporte que seria da modelo Eliza Samudio foi encontrado por um brasileiro que vive em Portugal. O documento, localizado dentro de uma casa compartilhada, foi entregue às autoridades brasileiras no país europeu. O caso veio à tona após uma entrevista concedida pelo homem à Leo Dias TV.

Segundo relatou, o passaporte estava sobre um livro em uma estante da sala do imóvel. Ao notar o nome de Eliza no documento, ele afirmou ter ficado assustado. O brasileiro também disse desconhecer como o passaporte teria sido parar no local e ressaltou que não faria sentido outra pessoa levar o documento da modelo para fora do Brasil.

O passaporte possui apenas um carimbo de entrada em Portugal, datado de 2007. Eliza Samudio teve a morte declarada em 2010. De acordo com autoridades consultadas pela equipe da Leo Dias TV, o documento é original e legítimo.

O surgimento do passaporte reacende teorias que circulam desde o início do caso, sugerindo que Eliza não teria sido morta, mas fugido para a Europa. Em 2023, o goleiro Bruno Fernandes — condenado como mandante do homicídio — chegou a levantar dúvidas sobre a morte da modelo, em entrevista ao jornal O TEMPO. 

Ele afirmou ter questionamentos sobre o caso e disse que foi obrigado a se calar na época, acrescentando que tudo seria esclarecido “no momento certo”.

