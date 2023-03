‘Sexo Pig’: entenda o que é e como funciona o fetiche repudiado por Pabllo Vittar

Nesta semana viralizou o termo “sexo pig” comentado por Pablo Vittar, no Poccast. Trata-se de um fetiche sexual considerado repulsivo por algumas pessoas, inclusive para a cantora. “Gosto de um sabonete na ‘neca’, gosto de tudo cheirosinho e limpinho. Até porque eu sou muito cheirosa”, afirmou Pablo. Veja!

Mas afinal, o que é o Sexo Pig’?

Sexo pig é um termo utilizado para descrever um tipo de fetiche sexual que envolve práticas consideradas “mais naturais”. Pode ser com a presença de muito suor, odor até mesmo com contato com pessoas sujas.

Embora possa parecer estranho ou repulsivo para algumas pessoas, o sexo pig é uma preferência sexual legítima para muitos indivíduos que encontram prazer nessas atividades. É importante lembrar que, desde que seja consensual e seguro, qualquer prática sexual é válida.

Qual a diferença entre o sexo pig e a misofilia?

Pode-se dizer que os adeptos ao sexo pig toleram e curtem odores do dia a dia, como alguém que chega do trabalho e vai transar. Pode ter com chulé, odor natural das partes íntimas, mau cheiro das axilas, por exemplo. Já quem é adepto da misofilia aceita fezes, urina e outros excrementos.

