Lotes de preservativos são suspensos pela Anvisa após falha em testes. Veja quais

A Agência Nacional de Vigilência Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda e distribuição de alguns lotes de preservativos masculinos da Fábrica de Artefatos de Látex Blowtex Ltda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (23), após o produto falhar em testes de estouro antes do prazo de validade previsto no rótulo.

Os testes laboratoriais de alguns lotes indicaram que pode haver risco de ruptura para os produtos com mais de três anos de fabricação, apesar de terem sido produzidos com prazo de validade de cinco anos.

Testes

O teste de pressão de estouro é feito para garantir que o preservativo masculino não estoure durante o ato sexual. Ele é inflado com um fluxo de ar comprimido padrão. Se for identificada alguma perda de pressão ou ele estoure antes de atingir os valores estipulados, é identificada a falha, com maior risco de falha durante as relações sexuais.

A empresa Blowtex justificou que os itens dos lotes que passaram pelo teste estavam com a data de validade errada. Em vez de 5 anos como está escrito nas embalagens dos lotes, a validade era de apenas 3 anos.

Veja os lotes suspenso

Blowtex Zero

Números de série afetados: 2106011116; 2105130816; 2106781116; 2106041116; 2108031016; 2108591016; 2108071016; 2108081016; 2111051016; 2112681016; 2112080516; 2112080416; 2112090516; 2112380416; 2112091016; 2112070516; 2112830516; 2201060416; 2112060416; 2112080716; 2112800516; 2112341016; 2201651016; 2201050516; 2201980516; 2202011016; 2202021016; 2202030516; 2201160516; 2202040516; 2202050916; 2202051016; 2202060516; 2202080516; 2202100516; 2202080916; 2207020516 e 2207742716.

Blowtex Sensitive Super Aloe Vera

Números de série afetados: 2110050616; 2110060616; 2110070616; 2110480616; 2111020616; 2111070616; 2111080616; 2201020616; 2201030616; 2201140616; 2201150616; 2201970616; 2202050816; 2202060816; 2202500816; 2202510816; 2202690616; 2202700616; 2205930816.

A empresa recomenda que em caso de rompimento do preservativo é indicado tomar precauções adicionais para reduzir a chance de gravidez ou de infecções sexualmente transmissíveis.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)