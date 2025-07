Carro de bicheiro Vinicius Drumond é atingido por 30 tiros no Rio de Janeiro

O carro de Vinicius Pereira Drumond, apontado como integrante da nova cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, foi alvejado por mais de 30 tiros na manhã desta sexta-feira (11), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O atentado ocorreu por volta das 11h, na avenida das Américas, próximo à estação Ricardo Marinho do BRT.

O veículo, um Porsche blindado, foi atingido principalmente do lado do motorista, onde a porta e a janela concentraram os disparos.

Vinicius Drumond teve ferimentos leves e já recebeu alta

Segundo informações iniciais, o contraventor sofreu ferimentos leves provocados por estilhaços. Ele foi encaminhado ao Hospital Barra D'Or, onde passou por atendimento na emergência e foi liberado após avaliação médica.

VEJA MAIS

Vinicius é ligado ao jogo do bicho no Rio

Vinicius Drumond é apontado por investigações como parte da nova geração de chefes do jogo do bicho no Rio. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a autoria ou motivação do ataque.