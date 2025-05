Homem é morto a tiros dentro de carro de passeio em Ananindeua

Um homem, identificado como Jaison Costa Serra, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (30), na Estrada do Curuçambá, entre a passagem Vila Mar e a rua São Pedro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro de um carro de passeio quando foi alvejada por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Conforme a Polícia Civil, a Seccional do Paar apura as circunstâncias do homicídio.

"Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

VEJA MAIS



As informações preliminares são que o crime ocorreu por volta de 7h, quando o carro estava parado próximo a um centro comunitário. A vítima estaria sozinha dentro do veículo quando foi atingida pelos tiros na região da cabeça. A Polícia Militar está no local realizando o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.