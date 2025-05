Foragido morre após troca de tiros com a polícia durante operação em Santarém

Um foragido da Justiça morreu no final da manhã desta quinta-feira (29), após uma intervenção policial na avenida Nações Unidas, no bairro São José Operário, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu durante uma ação da Polícia Militar no âmbito da “Operação Carga Máxima”, que visa intensificar o combate ao crime na região.

O homem morto foi identificado como Max Silva dos Santos. Segundo a PM, ele teria reagido a tiros durante uma tentativa de abordagem, o que motivou o revide por parte da guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar.

“Visualizamos indivíduos pulando quintais, fizemos o cerco e um deles fez um disparo em direção à nossa guarnição. Para revidar a injusta agressão, a gente repeliu fazendo alguns disparos que o atingiram”, explicou o tenente Alciomar, do 35º BPM.

Max Silva ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no Hospital Municipal de Santarém (HMS).

De acordo com a corporação, Max era considerado foragido do sistema penal e havia contra ele um mandado de recaptura. Ele também respondia por crimes como furto e receptação. No local da ocorrência, a polícia apreendeu armas de fogo, entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Ainda durante a ação, outros suspeitos foram presos ao tentarem fugir da área cercada pelos policiais. Um dia antes da operação, câmeras de segurança instaladas de forma irregular em postes de energia do mesmo bairro haviam sido retiradas pela polícia, pois estariam sendo usadas para monitorar a presença da polícia nas ruas. O caso é investigado pela Polícia Civil.