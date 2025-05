Homem quebra janela de ônibus ‘Geladão’ e é identificado por câmeras, em Belém

Um ato de vandalismo contra o transporte público de Belém foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), na avenida Ceará, bairro de São Brás. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem arremessou uma pedra contra um dos novos ônibus climatizados da frota municipal, os chamados “Geladões”, que fazia a linha Canudos–Praça Amazonas. A pedrada atingiu uma das janelas laterais do veículo, quebrando o vidro enquanto o ônibus trafegava em horário de pico.

O ônibus danificado faz parte do grupo de 33 veículos recém-entregues pela Prefeitura de Belém como parte do processo de modernização do sistema de transporte coletivo urbano. A ação criminosa representa um prejuízo direto ao patrimônio público e à população que depende diariamente do serviço.

VEJA MAIS

“No mesmo dia em que entregamos 33 novos geladões pra cidade, tiramos um deles de circulação por causa de um ato de vandalismo: jogaram uma pedra na janela do ônibus. Isso poderia ter machucado, inclusive, os usuários do transporte que estavam dentro do veículo na ocasião. Por isso eu reafirmo aqui que ações como essas não vão se criar na cidade. Estamos fazendo uma grande política de ordem pública, mostrando que Belém precisa ter, sobretudo, civilidade e respeitar uns aos outros”, declarou o prefeito Igor Normando.

O suspeito do ataque já foi identificado por meio das imagens do sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), da Guarda Municipal de Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), as forças de segurança estão mobilizadas para localizar e responsabilizar o autor.

“Reforçamos que a depredação de equipamentos públicos é crime e será combatida com rigor. Por isso, as forças de segurança estão em buscas deste suspeito, sobretudo os nossos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), que integra a Segbel”, afirmou o secretário Luciano de Oliveira.