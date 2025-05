Comerciante é morto a tiros dentro de mercadinho em Itaituba

O comerciante Antônio Cláudio Custódio da Silva, conhecido como Cláudio da Roseira, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (30), no próprio estabelecimento comercial em Itaituba, sudoeste do Pará. O crime ocorreu no distrito de Campo Verde, no km 30, quando a vítima foi atingida por diversos disparos à queima-roupa. A Seccional de Itaituba apura as circunstâncias da morte e faz buscas pelo suspeito.

“Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a Polícia Civil.

Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu por volta das 19h35. No momento do assassinato, as duas filhas do comerciante estavam no local, uma delas atendia na caixa ao lado do pai. Cláudio conversou com um homem e não chegou à aproximação do assassino, que sacou uma arma de fogo e fez os disparos. O suspeito fugiu correndo do local.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o crime ocorreu. O suspeito, que vestia camisa preta de manga longa, calça e mochila, entrou no mercadinho e circulou por alguns corredores. Logo depois, ele foi até a vítima e cometeu o homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. A Polícia Civil iniciou os procedimentos investigativos e solicitou o apoio da Polícia Científica, que fez a remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal. Não há mais detalhes sobre qual é a motivação para o crime.