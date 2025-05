Mulher é presa e mais de 10 kg de skunk são apreendidos dentro de mala em Juruti

Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas após cerca de 10,8 kg de skunk serem encontrados dentro de uma mala no porto da cidade de Juruti, no oeste do Pará. A ação policial ocorreu na sexta-feira (30), durante a fiscalização de passageiros e bagagens presentes em uma embarcação vinda do estado do Amazonas.

A Operação Rios Seguros foi deflagrada pela Polícia Militar do Pará, por meio da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (28ª CIPM) e em conjunto com a Base Integrada Fluvial Candiru. Nas buscas, os militares encontraram duas malas contendo nove tabletes de entorpecentes com características semelhantes à supermaconha modificada em laboratório, popularmente conhecida como skunk, totalizando 10,8kg. Os agentes, por meio de uma averiguação minuciosa, através de monitoramento e coletando o testemunho dos passageiros, localizaram a proprietária das bagagens no terminal rodoviário de Juruti.

A mulher foi abordada pela guarnição e questionada sobre a procedência do material e destino. Ela informou estar transportando o entorpecente para uma vila na zona rural de Santarém. Contudo, disse não saber para quem entregaria. Em virtude dos fatos, a suspeita e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

“A 28ª CIPM tem atuado concomitantemente com a Base Candiru, logrando êxito na apreensão de entorpecentes em todas as ações. Só no mês de maio, foram apreendidos quase 100 quilos de entorpecentes na circunscrição da 28ª CIPM”, afirmou o capitão Cássio, comandante da Unidade.

Rios Seguros

A operação Rios Seguros tem como objetivo a fiscalização preventiva de embarcações, assim como o policiamento fluvial nessa região, fortalecendo, dessa maneira, a segurança da população residente desta área, além de reprimir e combater o tráfico interestadual de substâncias ilícitas. Essa operação tem contribuído com veemência no combate ao tráfico interestadual de drogas, promovendo a segurança e o policiamento diuturno na malha fluvial paraense.