Motociclista morre após colisão com carro na PA-457, em Santarém

Na madrugada deste domingo (1º), um motociclista morreu em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido na rodovia PA-457/Everaldo Martins, na comunidade Campo Novo, no município de Santarém, no oeste do estado do Pará. A moto era pilotada por Leonardo Pereira Dozanes da Silva.

Colisão entre carro e motocicleta

De acordo com as primeiras informações sobre o acidente, um carro tentou fazer o contorno na rodovia, quando uma motocicleta de cor vermelha, pilotada por Leonardo Dozanes, acabou colidindo com o veículo.

Leonardo Dozanes: vítima de acidente na rodovia 457, em Santarém (PA) (Foto: Reprodução / Blog do Siki)

Com o impacto da colisão, Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do carro teria fugido sem prestar socorro à vítima.

Garupa da moto também ficou ferido

Uma outra pessoa que estava na garupa da moto com Leonardo também foi atingida. Ela foi socorrida no local e conduzida às pressas por uma ambulância do SAMU ao Hospital Municipal para atendimento médico.

Comoção nas redes sociais

Pessoas que conheciam Leonardo lamentaram a morte nas redes sociais. A Polícia Civil está levantando informações sobre o acidente, que teve vítima fatal.

