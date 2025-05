Técnico em enfermagem morre em colisão entre moto e caminhão-pipa em Parauapebas

O técnico em enfermagem Raimundo Nonato Melo Oliveira, de 31 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, sudeste do Pará. A motocicleta que a vítima conduzia colidiu com um caminhão-pipa na tarde de domingo (18), na Rua 8.

O condutor do caminhão foi encaminhado para prestar esclarecimentos na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Segundo as informações preliminares, a colisão entre os veículos ocorreu quando os dois teriam feito a conversão para entrar na via ao mesmo tempo. O motorista do caminhão não teria percebido que a motocicleta estava próxima.

Devido ao impacto, Raimundo ficou gravemente ferido e morreu antes da chegada do socorro médico. Testemunhas relataram que o técnico em enfermagem estaria a caminho do Hospital Municipal, onde trabalhava. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos de trânsito, investigativos e perícia. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local foram coletadas pela PC para esclarecer o ocorrido.

Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor do caminhão não possui Carteira Nacional de Habilitação e foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito. "Ele foi encaminhado para o Sistema Penitenciário. O caso é investigado pela Seccional de Parauapebas", comunicou.