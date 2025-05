Mulher é morta e marido baleado durante assalto em Aurora do Pará

Adriane Kesse da Silva Mesquita foi assassinada com oito tiros e o marido foi baleado durante um assalto na cidade de Aurora do Pará, nordeste do estado. O caso ocorreu no bairro Conjunto Jorgelândia, na noite de sábado (17), quando as vítimas estavam na frente da casa onde moravam. O suspeito fugiu levando a moto e o celular do casal.

Conforme as informações sociais, o crime ocorreu por volta de 21h40. Testemunhas relataram para a polícia que Adriane estava com seu companheiro quando um homem armado saiu de uma área de mata e anunciou o assalto. O marido da vítima estava em uma motocicleta Honda Biz e Adriane fechava o portão da residência. De acordo com o portal B.O. Paragominas, testemunhas contaram que a vítima chegou a questionar o criminoso e perguntou: “o que houve?”. E ele respondeu de forma agressiva antes de atirar: “Nada!”.

O marido da vítima correu e foi atingido com um tiro no braço, mas conseguiu sobreviver. Adriane foi alvejada com cerca de oito tiros e caiu na entrada de casa. A mulher ainda foi socorrida ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O assassino fugiu com a moto e o celular da vítima. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. A Polícia Civil segue investigando para identificar e localizar o autor do crime.

"A PC informa que a delegacia de Aurora do Pará apura as circunstâncias do latrocínio de Adriane Kesse da Silva Mesquita. Uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico. Equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime. Uma moto e o celular foram roubados. Perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, 181", comunicou.