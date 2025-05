Homem é preso após tentar matar companheira a facadas durante briga em bar, em Breu Branco

Ação integrada

Operação prende suspeito de homicídio e apreende drogas no rio Amazonas

Coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), as operações vêm reforçando a segurança na região do Baixo Amazonas