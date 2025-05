Idoso morre atropelado em Itaituba no último fim de semana

Um idoso identificado como Francisco José Alexandre, o “Codó", de 57 anos, morreu após ser atingido por um veículo na estrada de Barreiras no último domingo (18), em Itaituba, no sudoeste paraense. Informações preliminares dão conta que o motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que morreu na hora, de acordo com informações do portal Giro.

Após o acidente, o veículo seguiu em alta velocidade em direção à comunidade de Barreiras. Codó não possui familiares na cidade, ainda segundo as primeiras informações. Não há confirmação oficial de que horas o acidente aconteceu. Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional de Itaituba investiga a morte de Francisco José Alexandre, de 57 anos.

Caso semelhante recente

Outro acidente envolvendo idoso foi registrado em Itaituba em pouco mais de um mês, quando um homem morreu em um acidente de trânsito, na manhã do dia 13 de abril. A vítima foi identificada como João José Moraes, de 76 anos. O atropelamento aconteceu no Residencial Vale do Piracanã.

As primeiras informações do portal Giro, à época, indicavam que o idoso estava de bicicleta quando foi atingido por um veículo, por volta das 9 horas. Ainda segundo essa versão, o condutor do carro é morador do residencial onde ocorreu o acidente. Já o idoso residia no bairro Valmirlândia.