Operação prende suspeito de homicídio e apreende drogas no rio Amazonas

Uma operação integrada realizada neste domingo (18) pelos agentes da Base Candiru, que atuam na malha fluvial do município de Óbidos, no oeste do Pará, resultou na apreensão de 3,8 quilos de entorpecentes e na prisão de um homem procurado pelo crime de homicídio. As ações de fiscalização ocorreram em duas embarcações que navegavam pelo rio Amazonas, ambas oriundas de Manaus com destino à cidade de Santarém.

Coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), as operações vêm reforçando a segurança na região do Baixo Amazonas. Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, as abordagens têm sido produtivas e estratégicas no combate ao crime nas vias fluviais.

“Estamos conseguindo realizar as fiscalizações periodicamente, o que vem resultando em uma produtividade muito positiva na região do Baixo Amazonas, onde as equipes integradas de segurança vêm conseguindo interceptar a ação do tráfico, bem como, realizamos fiscalização e rondas, onde podemos identificar foragidos da Justiça. Em uma das embarcações, por exemplo, os agentes identificaram um foragido, com mandado de prisão em aberto por um crime de homicídio. Isso nos mostra que a estratégia adotada para a nossa malha fluvial é assertiva para combater a criminalidade em nossas vias fluviais”, destacou o secretário.

Durante fiscalização na embarcação Ocean Prince, os agentes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Receita Federal e Gflu localizaram, no setor de encomendas, uma caixa contendo cinco volumes com três tabletes de oxi, somando aproximadamente 3,290 quilos, além de 500 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína. O total da apreensão foi de 3,890 quilos de drogas. O responsável pela embarcação foi conduzido à Unidade de Polícia Civil da Base Candiru para prestar esclarecimentos. O entorpecente foi recolhido e será submetido aos procedimentos legais.

Ainda no domingo, uma segunda embarcação, denominada Ana Karoline VII, também foi alvo de inspeção. Durante a checagem dos documentos dos passageiros, foi identificado um homem que portava identidade falsa. A consulta no sistema de mandados apontou que ele era foragido da Justiça, com ordem de prisão expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, pelo crime de homicídio. O suspeito foi detido e apresentado à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.