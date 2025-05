Colisão entre motocicletas termina com uma morte, em Parauapebas

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na manhã desta segunda-feira (19), em Parauapebas, sudeste do Pará. A colisão entre duas motocicletas aconteceu na avenida Caiena, no bairro Novo Horizonte.

De acordo com informações apuradas pelo portal Correio de Carajás, a vítima pilotava uma motocicleta modelo Honda Pop e teria avançado o sinal de trânsito, colidindo com outra moto onde estavam um homem e uma mulher. Com o impacto, o condutor da Honda Pop foi arremessado contra o muro de um lava a jato e morreu no local.

O casal que ocupava a segunda motocicleta ficou ferido e recebeu atendimento médico. Até o momento, a identidade da vítima que pilotava a Honda Pop não foi oficialmente divulgada.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo do motociclista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos.