Homem de 50 anos foi morto a tiros em Moju, nordeste do Pará

Um homem, identificado como Márcio Assunção Fiel, de 50 anos, foi morto no fim da tarde de quinta-feira, 29, após ser atingido por uma série de disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na rua Benedito Conceição, no Bairro Paraíso, em Moju, nordeste do Estado. O crime é investigado pela delegacia da Polícia Civil (PC) do município.

De acordo com a PC, Márcio estava na frente de sua casa quando foi alvejado por suspeitos ocupantes de um carro. As identidades dos autores do crime ainda não são conhecidas.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no mesmo local em que foi alvejado antes de receber os primeiros socorros. Perícias de remoção, necroscópica e de local de crime foram realizadas.

A Polícia afirma que testemunhas foram ouvidas e "diligências seguem sendo feitas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido".

A ligação para o Disque Denúncia é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar