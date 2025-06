Incêndio atinge edifício Justo Chermont, em Belém, durante a madrugada

Um incêndio atingiu um prédio localizado na esquina da travessa Campos Sales com a rua 13 de Maio, em frente ao Arquivo Público do Pará, no bairro da Campina, em Belém, durante a madrugada desta segunda-feira (30/06). Um apartamento do terceiro andar do edifício Justo Chermont foi atingido pelas chamas. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militares do Pará (CBMPA) esteve no local para combater as chamas. As vias foram interditadas para o trabalho dos bombeiros. No térreo do edifício funcionam algumas lojas de varejo. Os bombeiros foram acionados por volta das 20h30 do domingo (29/06).

As chamas ocorreram no apartamento 305 do 3º andar. Após a chegada da brigada, o incêndio foi controlado em apenas dez minutos, quando os bombeiros conseguiram debelar as chamas. O pequeno apartamento atingido, com apenas dois cômodos conjugados entre quarto e sala, teve perda total. As unidades ao lado não foram atingidas. Uma perícia será realizada no imóvel para determinar as causas do incêndio.

Outros casos de incêndio no mesmo edifício Justo Chermont já ocorreram em anos anteriores. Em setembro de 2019, um outro incêndio atingiu dois apartamentos do terceiro andar do edifício Justo Chermont, e assustou moradores do condomínio. O prédio construído na década de 70 possui 11 andares e possui 66 apartamentos.