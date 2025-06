Motociclista morre ao colidir em caminhão estacionado em Parauapebas

Delmar dos Santos Silva morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (29/6), no bairro dos Minérios, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima pilotava uma moto Honda Biz de cor branca quando colidiu contra um caminhão Mercedes-Benz vermelho, que estava estacionado em uma via.

Segundo o portal Correio de Carajás, testemunhas relataram à Polícia Militar que Delmar perdeu o controle da moto antes de atingir o caminhão. O local do acidente foi preservado até a chegada das polícias Científica (PCEPA) e Civil (PC).

Curiosos se aglomeraram na via onde o sinistro ocorreu e acompanharam o trabalho das autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.