Colisão entre carro e carreta termina com homem morto na PA-252, em Moju

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (29/6), na PA-252, em Moju, no nordeste do Pará, terminou com a morte de um homem identificado apenas como Messias. Ele dirigia um carro quando colidiu com uma carreta que trafegava no sentido contrário da via.

Segundo o portal Moju News, o impacto foi violento e ele morreu ainda no local. O corpo dele foi removido pela Polícia Científica, após a realização da perícia técnica do sinistro.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Pelas imagens é possível ver curiosos próximos ao automóvel conduzido pela vítima. “A gente chegou aqui, deu uns suspiros e depois parou”, diz um homem ao fundo sobre Messias.

Ainda conforme o Moju News, Messias morava na vila Bom Jesus, zona rural de Moju. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.