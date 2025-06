Corpo com sinais de violência é encontrado em área de mata em Parauapebas

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30) nas proximidades da área conhecida como Tapete Verde, em Parauapebas, no sudeste paraense. A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h50, via Central de Atendimento (CAD), para verificar uma possível ocorrência de homicídio.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que a vítima tinha ferimentos na região da cabeça e vestígios de sangue ao redor do corpo. Os militares isolaram a área. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia e a remoção.

Moradores relataram ter ouvido barulhos estranhos durante a madrugada, mas apenas ao amanhecer perceberam a presença do corpo. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e o caso foi registrado como homicídio.

A motivação e a autoria do crime ainda não foram confirmadas. A identidade da vítima será confirmada após exames de necropsia e possível reconhecimento por familiares junto à Polícia Científica. A redação integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.