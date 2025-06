Confusão em festa deixa um morto no bairro da Pratinha, em Belém

Uma briga generalizada registrada na madrugada deste domingo (29/06), durante uma festa nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro da Pratinha, em Belém, terminou com a morte de um homem. A vítima foi identificada como Nilson Patrick da Silva Lopes, de 39 anos.

De acordo com informações de testemunhas, a festa reunia dezenas de pessoas e era marcada por consumo de bebida alcoólica. Em determinado momento, um grupo de frequentadores teria se desentendido, dando início a uma confusão com agressões físicas. A situação rapidamente saiu do controle.

Segundo as primeiras informações, Nilson Patrick teria sofrido ferimentos graves durante a briga e não resistiu. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para conter os ânimos e iniciar os procedimentos de segurança. A área foi isolada para a realização da perícia.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pela Delegacia do Tapanã. “Foram requisitadas perícias e testemunhas já estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação dos envolvidos e esclarecer as circunstâncias do homicídio", acrescentou.

Até o momento, não houve confirmação de presos relacionados ao caso. A investigação segue em andamento.