Professor é assassinado a tiros após reagir a roubo de cordão de ouro em Belém

Um homem identificado como Manoel Ernani Barbosa foi morto a tiros na tarde deste sábado (28) após reagir a um assalto em um bar na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém. Informações iniciais apontam que o suspeito se aproximou da vítima por trás e anunciou o assalto, exigindo um cordão, que teria sido levado.

Manoel Ernani estava acompanhado de um amigo, que presenciou toda a ação. Na tentativa de conter o assalto, a vítima ainda chegou a correr atrás do assaltante, quando foi baleado. O crime ocorreu por volta das 16h.

Ernani era professor de espanhol e sócio de um colégio particular no conjunto Cidade Nova 8, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Até o início da noite deste sábado, o suspeito pelo crime ainda não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Marambaia trabalham para identificar o suspeito do crime. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, finaliza a PC.