Antes do acidente, Wanderley Andrade mostrou carro e falou sobre a viagem pela PA-370

Momentos antes de sofrer um acidente de carro na PA-370, o cantor Wanderley Andrade mostrou o veículo em que viajaria e falou sobre o longo trajeto até a cidade de Tucuruí, onde se apresentaria na Festa do Chocolate. O carro onde o artista estava capotou na manhã desta quinta-feira (26), entre as cidades de Santarém e Uruará, no sudoeste do Pará. Wanderley teve uma luxação no ombro e o motorista quebrou a clavícula.

Pelo Instagram, durante a manhã, Wanderley contou aos seguidores que estava em Santarém pronto para iniciar a viagem até Tucuruí. Ele chega a mostrar a Hilux de cor branca em que seguiria até o local do próximo show. Além disso, o cantor ainda conversa com ‘Japa’, o motorista do veículo.

“Quantos quilômetros daqui para lá?”, pergunta Wanderley. O motorista responde: “uns 384”. O artista ainda brinca e diz ser ‘pertinho’. Dentro do carro, na parte traseira, estão algumas malas do cantor. Em outro storie, Wanderley diz que pode ficar incomunicável devido estar na estrada e não ter área para o celular, mas que poderiam deixar mensagens que ele responderia quando chegasse a Altamira.