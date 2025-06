Homem é esfaqueado após suposto furto de dinheiro em Itaituba; suspeito é preso

Um homem de 26 anos foi esfaqueado durante uma confusão próxima ao porto da balsa, em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (26), após uma brigada que teria sido iniciada em um suposto caso de furto de R$ 100. O suspeito de deferir as facadas foi preso pela Polícia Militar e a faca foi apreendida.

Conforme as informações iniciais, um PM foi acionado para verificar um caso de esfaqueamento na Praça da Bandeira. Chegando ao local, os agentes resgataram a vítima e o suspeito. No local, o suspeito relatou que o homem de 26 anos teria subtraído a quantia de R$ 100. Assim, para se defensor, ele teria lesionado a vítima com a faca.

A arma usada no crime foi apreendida e encaminhada, junto com o suspeito, à 19ª Seccional Urbana da Polícia Civil. O homem está à disposição da Justiça. A vítima foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional do Tapajós, onde recebeu cuidados da equipe médica. Durante uma tarde, horas após ser esfaqueada, a vítima foi flagrada pulando o muro e fugindo do hospital.

A Redação Integrada de O Liberal solicita mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e não teve retorno.