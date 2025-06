Filho é preso após matar a própria mãe a facadas, em Itaituba

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta quinta-feira (26/6), por suspeita de ter matado a própria mãe em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na Primeira Rua do bairro Chico do Leite.

Segundo o Portal Giro, O caso chegou ao conhecimento das autoridades depois que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Chegando lá, os militares constataram que a vítima era uma mulher que havia sido morta pelo próprio filho.

Ainda conforme o Portal Giro, o suspeito seria usuário de entorpecentes e, após ser repreendido mais uma vez pela mãe devido o comportamento dele, matou a mãe.

A Polícia Militar foi comunicada sobre o caso e iniciou as buscas na região. O suspeito foi localizado e preso a cerca de seis ruas de distância do local do crime. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.