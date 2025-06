Suspeito de roubo e violência contra casal de idosos é preso em Vila dos Cabanos

A Polícia Civil prendeu na manhã da última quarta-feira (25/06) um homem suspeito de ter participado de assalto à residência de um casal de idosos, em Barcarena. O suspeito identificado como Luis Diego Cunha Santiago, vulgo "De Deus", estava sendo procurado após ter um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão foram emitidos pela Justiça. Ele teria agido com violência contra um dos idosos.

Os mandados são decorrentes de um roubo praticado no dia 30 de janeiro de 2025, quando três indivíduos renderam um casal de idosos em sua residência e realizaram um roubo com os idosos como reféns. Durante o crime, os criminosos agiram com extrema violência, utilizando armas de fogo e agredindo um dos idosos com coronhadas, socos e chutes.

A prisão foi feita às 07h30, na rodovia PA-481, nas proximidades da UPA de Vila dos Cabanos, Barcarena. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos, com o apoio da Delegacia de Polícia de Barcarena.

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas e preso pelas equipes policiais. A ação ocorreu após um cerco realizado na Rodovia PA-481, onde houve a interceptação do veículo em que o suspeito estava. De Deus é suspeito de participar de vários crimes de roubo mantendo as vítimas como reféns com o uso de arma de fogo.

O investigado foi apresentado à autoridade policial e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.