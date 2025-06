Mulher é encontrada morta com marcas de tiros pelo corpo em Óbidos

Francisca Figueira foi encontrada morta com marcas de tiros pelo corpo na tarde de quarta-feira (25/6), na comunidade Igarapé-Açu, que fica no município de Óbidos, oeste do Pará. Ao que tudo indica, a vítima estava em uma casa abandonada e apresentava quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Até agora, não há detalhes sobre as motivações das circunstâncias do crime. Segundo o Portal Giro, a principal linha de investigação das autoridades aponta como suspeito um homem que teria mantido um relacionamento com Francisca.

Até o começo da manhã desta quinta (26/6), nenhuma pessoa havia sido presa por envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.