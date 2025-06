Uma pessoa morre e três ficam feridas após caminhonete capotar na PA‑255, em Monte Alegre

Uma pessoa morreu e outras três feridas após um grave acidente de trânsito na rodovia PA‑255, em Monte Alegre, no oeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, o veículo, um caminhonete Hilux, capotou várias vezes nas proximidades da comunidade Santana do Tapará, na noite de quarta-feira (25).

A vítima que morreu foi identificada como Manoel Leandro Assunção da Veiga, conhecido como “Manduca”. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local. Os demais ocupantes do veículo foram identificados como Francisco das Chagas Teixeira, Paulo Bezerra Teixeira e Jonas Cordeiro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro aos feridos, que apresentaram lesões de natureza grave. Após o resgate, o 18º Batalhão da Polícia Militar de Gurupatuba isolou a área para a realização da perícia e os levantamentos preliminares.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as causas do acidente, incluindo a possibilidade de excesso de velocidade, falha mecânica ou condições adversas na pista. O corpo de Manduca foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Santarém, onde passou por exames complementares. Ele era conhecido na comunidade por atuar como diácono em uma igreja local.