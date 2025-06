Jovem é morto com um tiro na cabeça dentro da casa de familiares em Redenção

Wanderson Filho Silva Brito, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça dentro da residência de familiares na manhã de sexta-feira (27), em Redenção, no sul do Pará. O crime, cercado de mistério, ocorreu na Rua 13, no setor Marechal Rondon. De acordo com as informações iniciais, o jovem teria sido encontrado morto pela família, que foi surpreendida pelo barulho do disparo de arma de fogo.

O crime ocorreu por volta de 8h20. Os relatos de familiares são de que Wanderson teria passado a noite na casa de amigos consumindo bebidas alcoólicas e teria mantido contato com os familiares e relatado onde estava. Durante a manhã, ele teria retornado para a residência da família e ido até a cozinha, local onde foi encontrado sem vida. Os parentes disseram que estavam dormindo no quarto quando foram surpreendidos com o barulho de um único tiro. Ao correrem para ver o que estava acontecendo, localizaram o jovem morto. Não teria mais ninguém no local.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Redenção estiveram no imóvel para apurar o crime. Os agentes buscam esclarecer se o jovem teria retornado sozinho ou acompanhado para a casa, o que poderia indicar um possível suspeito para o homicídio. A rua onde o crime ocorreu seria de pouca movimentação e não há casas próximas, o que dificulta a coleta de imagens de câmeras de segurança. As autoridades policiais investigam a circunstância e autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.