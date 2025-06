Carro capota após colisão na Transamazônica, em Itaituba; motorista teve ferimentos leves

Um carro capotou na manhã deste sábado (28), após uma colisão na rodovia BR-230, a Transamazônica, nas proximidades da 23ª Rua, em Itaituba, no sudoeste paraense. O motorista, identificado como Alef Thiago, de 24 anos, foi socorrido com ferimentos leves.

Segundo informações preliminares, o condutor seguia pela rodovia quando tentou desviar de um motociclista. Durante a manobra, acabou colidindo com um carro estacionado, o que provocou o capotamento.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo com os pneus para cima. Moradores que estavam nas proximidades do acidente ajudaram a retirar a vítima do carro, temendo que o veículo pudesse pegar fogo.

O 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM) foi acionado para prestar atendimento. Alef apresentava um corte próximo a região da sobrancelha. Ele foi levado ao Hospital Regional do Tapajós para avaliação médica. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.