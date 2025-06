Dupla suspeita de envolvimento na morte de zelador dentro de cemitério é presa em Altamira

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um zelador, dentro do Cemitério Municipal de Altamira, foram presos pela Polícia Civil na sexta-feira (27). A dupla autuada teria dado apoio logístico aos executores do crime. A vítima, Wesley Alves da Silva, de 30 anos, foi morta com cerca de oito disparos de arma de fogo na manhã de quinta-feira (26).

A prisão dos suspeitos ocorreu por volta de 19h, durante uma operação integrada no ramal Abacaxi, nas proximidades do centro da cidade. Um dos suspeitos preso foi identificado como o responsável por um centro de reabilitação para pessoas com dependência alcoólica. De acordo com as investigações da polícia, ele teria dado apoio logístico ao crime, utilizando um carro de passeio. O segundo suspeito detido, que não teve o nome divulgado, teria emprestado a motocicleta usada pelos assassinos, também segundo a apuração policial.

Diante das prisões, a PC trabalha para identificar e prender os dois atiradores, que ainda estão foragidos. Ainda não há mais informações sobre qual seria a motivação para o homicídio de Wesley.

Crime

Wesley foi morto a tiros por volta de 9h da manhã de quinta-feira (26), enquanto trabalhava no cemitério. Dois homens em uma motocicleta entraram no local e atiraram contra a vítima, que morreu no local. Os executores fugiram logo após o crime.