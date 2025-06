Zelador é morto a tiros em cemitério de Altamira

Um homem foi encontrado morto no Cemitério São João Batista, localizado no centro de Altamira, no sudoeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (26). A vítima, identificada apenas como Wesley, trabalhava como zelador no local há cerca de quatro meses. Ele apresentava marcas de tiros pelo corpo.

O crime ocorreu por volta das 9h. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta invadiram o cemitério e efetuaram pelo menos oito disparos contra Wesley, que morreu ainda no local. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.

A Polícia Civil foi acionada e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídio de Altamira. Ainda não há informações sobre a identidade dos atiradores nem sobre a motivação do homicídio. A área foi isolada para a realização da perícia.