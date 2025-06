Wanderley Andrade diz o que ocorreu no momento do acidente de carro na PA-370

O cantor Wanderley Andrade relatou nas redes sociais o que aconteceu no momento do acidente de carro sofrido por ele na manhã desta quinta-feira (26), na PA-370, entre as cidades de Santarém e Uruará, no sudoeste do Pará. O veículo em que o artista estava capotou enquanto ele seguia viagem para Altamira. Wanderley teve uma luxação no ombro e o condutor do veículo quebrou a clavícula. Durante a noite, muito emocionado, Wanderley usou as redes sociais para falar com os seguidores em uma live.

“Foi terrível. Desculpa a emoção, mas é porque foi complicado. Ver o carro virando, foi tudo muito rápido. Eu estava com um cinto de segurança e quem me livrou foi Deus. Eu fico muito feliz pela sensibilidade das pessoas. Eu estou bem abalado, mas o importante é que a gente está vivo. Esse vídeo é só para avisar que eu estou bem. Já mandaram muitas mensagens, mas eu não consigo ver todas e nem atender os telefonemas”, iniciou.

O cantor ainda passou mais detalhes sobre o estado de saúde do motorista do veículo. “O meu amigo, o ‘Japa’, está hospitalizado. Mas ele está bem, quebrou a clavícula. Está no hospital e sendo medicado. Ele ficou debaixo do carro, isso foi incrível”, detalhou. Depois relatou como se sentia. “Foi incrível que eu saí rápido. O carro virou três vezes e estava chovendo. Pensei que tinha quebrado alguma coisa em mim, mas quando consegui sair, vi que não. Procurei meu celular e estava comigo. Ainda não posso levantar muito esse braço (esquerdo). Estou com essas faixas no braço, mas estou bem. Eu ainda estou todo sujo, porque estava na estrada. Uma coisa é certa, Deus me deu mais uma oportunidade”, declarou.

O cantor ainda disse o que ocorreu no momento do acidente. “Não sei como aconteceu isso, eu estava vendo o Japa dirigir, estava quase dormindo. Quando percebi, a gente estava girando (capotando) no carro. Depois começou a parar um monte de gente lá para ver o que tinha acontecido. Muito obrigada pelas orações. Vamos orar pro Japa para se recuperar logo, carro ninguém se importa, o importante são as nossas vidas. Só temos motivos para agradecer”, disse Wanderley e depois encerrou o vídeo com uma oração.