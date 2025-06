Após capotar, carro colide com calçada de residência em Itaituba na manhã deste sábado

Um carro capotou e colidiu contra a calçada de uma residência na manhã deste sábado (28), em Itaituba, no sudoeste paraense. Após o acidente, o motorista tentou remover o carro do local diversas vezes, mas não conseguiu.

O motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo na estrutura da casa, de acordo com as primeiras informações. O acidente ocorreu entre a 24ª e a 25ª ruas, no município do interior do Pará.

O condutor saiu com vida e não houve feridos. Os danos foram apenas materiais. Imagens das redes sociais mostram que a parte da frente do veículo foi parcialmente danificada.

Ainda de acordo com os registros, é possível observar que a via não estava movimentada no momento do acidente. Também não há informações de como o motorista teria perdido o controle.