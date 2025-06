Carga de refrigeração avaliada em R$ 444 mil é apreendida por sonegação em Dom Eliseu, no Pará

Três unidades de condensadoras para refrigeração industrial, avaliadas em R$ 444 mil, foram apreendidas durante uma operação de rotina por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Dom Eliseu, no nordeste paraense, neste sábado (28). A fiscalização foi no posto de controle do Itinga, na divisa com o Maranhão.

De acordo com a Sefa, a carga teve origem em Taubaté (SP) e estava registrada como destinada a São José dos Campos (SP), mas o verdadeiro destino era uma obra localizada em Belém. A irregularidade foi constatada durante a verificação dos documentos fiscais.

“Como a mercadoria era destinada a um consumidor final não contribuinte do imposto no Pará, e não houve o pagamento do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), a cobrança foi aplicada conforme prevê a legislação”, explica o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Rafael Brasil.

Diante da infração, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 92.088,89, referente ao imposto devido e à multa