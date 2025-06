Suspeito de roubos, ‘Caveirinha’ é agredido até a morte por população em Belém

Um homem identificado até o momento somente como Mateus, mais conhecido como ‘Caveirinha’, foi agredido até a morte na madrugada deste sábado (28), no bairro do Parque Verde, em Belém. Conforme as informações do 24º Batalhão da Polícia Militar, o linchamento ocorreu no residencial Rui Barata, quando o homem foi espancado por moradores que alegaram serem vítimas de recorrentes roubos realizados pelo suspeito.

Segundo as informações da PM, uma viatura foi acionada por volta de 00h30 para verificar um homicídio dentro do residencial. Ao chegar no local, os militares foram informados de que ‘Caveirinha’ tinha sido vítima do linchamento. Ainda segundo a guarnição, nenhum dos moradores soube informar quem eram as pessoas envolvidas na agressão. No entanto, relataram que o suspeito era conhecido na área por ser autor de vários roubos e furtos a moradores e estabelecimentos.

O corpo de ‘Caveirinha’ estava jogado no meio da rua. Além disso, apresentava lesões e sangue na região da cabeça. Próximo à vítima estavam vários pedaços de madeira, alguns quebrados, levantando a suspeita de que teriam sido usados no momento da agressão ao homem. De acordo com a PM, diligências estavam sendo realizadas para tentar identificar os autores da agressão que resultou na morte da vítima. Além disso, não há mais detalhes sobre como o espancamento começou.

A Polícia Civil esteve no local e iniciou as investigações. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia no local e a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.