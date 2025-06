Cinco homens com mandados de prisão em aberto são capturados pela PC em Igarapé-Açu

Cinco homens que tinham mandados de prisão em aberto foram capturados pela Polícia Civil na cidade de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), durante o cumprimento de ordens judiciais, na operação Ponto Crítico. Conforme a PC, a diligência ainda visava deflagrar sete mandados de busca e apreensão em residências de investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A diligência ocorreu por meio da Delegacia de Igarapé-Açu, com apoio de um efetivo de 23 policiais e sete viaturas da Superintendência da 3ª RISP. Como resultado das diligências, foram apreendidos, entre outros objetos, seis aparelhos celulares e diversos documentos considerados relevantes para a continuidade das investigações.

Os cinco suspeitos presos foram detidos devido às ordens judiciais estarem pendentes de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão. As investigações da Polícia Civil continuam para reprimir o tráfico de drogas e os crimes a ele correlatos, como uma das principais estratégias da segurança pública no município.

Ponto Crítico

Cerca de 100 pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (27/6), no Pará, durante a operação “Ponto Crítico”. Além das prisões, ocorreu a apreensão de dois adolescentes e a interceptação de quatro armas de fogo e mais de 16 kg de drogas em diversas regiões do estado. A ação foi realizada de forma simultânea em mais de 30 municípios paraenses.