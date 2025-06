Suspeito de tráfico é preso e homem autuado durante operação da PC em Abaetetuba

Um homem identificado como ‘PH’ foi preso após ser flagrado com cocaína e oxi dentro da casa onde mora em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Durante as diligências, também foram cumpridas medidas cautelares em relação a um homem identificado pelo vulgo ‘Baratinha’, que já se encontra preso no presídio do município. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), no âmbito da operação Ponto Crítico, que resultou na prisão de mais de 100 pessoas em 30 cidades do Pará.

Em Abaetetuba, 13 mandados de busca e apreensão e um de prisão por sequestro foram deflagrados. Conforme a PC, a operação também buscava cumprir ordens judiciais em Mocajuba, que resultaram na execução de quatro mandados de busca e apreensão relacionados a tráfico de drogas e sequestro. Não foram encontrados entorpecentes ou outros ilícitos, e ninguém foi preso, mas foram apreendidos aparelhos de mídia que servirão como prova para a continuidade das investigações.

A operação visou desarticular facções criminosas que atuam na região e restabelecer a segurança pública. Durante a prisão de ‘PH’, em Abaetetuba, foram apreendidos seis invólucros de cocaína, pesando 11,3g; 42 pedras de oxi, pesando 11,8g; duas balanças de precisão; um rolo de papel filme; R$ 600,00 em espécie; uma televisão LG de 75 polegadas; seis aparelhos celulares; e duas motocicletas. As medidas cautelares cumpridas envolvendo ‘Baratinha’ estão relacionadas a investigações de tráfico de drogas e extorsão.