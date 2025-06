Homem faz refém em farmácia em Belém

Um homem invadiu uma farmácia no bairro Parque Verde, em Belém, e fez um funcionário refém no final da tarde desta sexta-feira (27). A ação durou cerca de duas horas e terminou com a rendição do suspeito, que foi baleado pela Polícia Militar e encaminhado ao Hospital Metropolitano. O refém foi libertado sem ferimentos aparentes.

Segundo informações preliminares, o criminoso utilizou um estilete para render a vítima e estaria em surto psicótico no momento da abordagem. Durante a operação, o suspeito foi atingido por dois disparos — um na perna e outro no braço.

As negociações envolveram equipes especializadas do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que conseguiram conter o agressor e garantir a segurança da vítima.

O estabelecimento está localizado na esquina da Avenida Augusto Montenegro com a Avenida Independência, e o entorno precisou ser isolado, o que provocou congestionamentos nas vias próximas.

A operação teve início por volta das 17h30, e o refém foi libertado por volta das 19h20, recebendo atendimento no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar e aguarda nota oficial sobre o caso.