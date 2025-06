Dois homens ficam feridos após esfaqueamento durante briga em Santarém

Dois homens precisaram de socorro médico após se esfaquearem durante uma briga em Santarém, oeste do Pará. O caso, que quase terminou em tragédia, ocorreu na noite de terça-feira (17) na travessa 27, entre as avenidas Imperatriz e Jader Barbalho, no bairro Ipanema. Segundo as informações iniciais, o esfaqueamento teria ocorrido devido a um desentendimento entre os homens.

Conforme as informações policiais, os agentes do 35° BPM foram acionados por volta de 18h20 para atenderem o caso de um esfaqueamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois homens feridos. Testemunhas relataram que os envolvidos já tinham uma rixa antiga e isso teria motivado o desentendimento e a briga com uso de arma branca.

Um dos homens relatou que teria se armado com uma faca como uma maneira de prevenção e defesa. No entanto, em meio à briga, acabou ferindo o ‘rival’. Na luta corporal, os dois acabaram tendo lesões em várias partes do corpo. Eles precisaram ser encaminhados em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Os dois foram orientados pela polícia a realizarem um boletim de ocorrência sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.