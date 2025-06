Homem é preso por agredir brutalmente companheira e bebê de 9 meses de idade, no Pará

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (17/6) por lesão corporal e tentativa de feminicídio, em Paragominas, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, agrediu brutalmente a companheira e a filha dela, uma bebê de nove meses de idade, na madrugada do último sábado (14/6).

Ainda segundo a PC, o suspeito estaria sob efeito de entorpecentes no momento do ataque. Mãe e filha foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento de Paragominas e, devido a gravidade, foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. O caso foi registrado no posto policial da unidade hospitalar. A mulher formalizou a denúncia e solicitou a medida protetiva de urgência.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante pelos policiais da DEAM de Paragominas e está à disposição do Poder Judiciário. Até o fim da tarde desta quarta (18/6), o estado de saúde das vítimas não tinha sido revelado.

Punição

Dependendo do grau do machucado, a pena para o crime de lesão corporal pode chegar até 8 anos de reclusão. Já o delito de tentativa de feminicídio, a punição pode atingir pode atingir um terço da condenação de um feminicídio consumado, que varia entre 20 a 40 anos de reclusão.