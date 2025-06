Cinco pessoas ficam feridas após queda de elevador em edifício no bairro de Nazaré, em Belém

Cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas delas de forma grave, após a queda de um elevador em edifício localizado na travessa Benjamin Constant, entre as avenidas Nazaré e Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, nesta quarta-feira (18/6). De acordo com as autoridades, o sistema de segurança conseguiu impedir que a máquina atingisse o fosso. Até o momento, a causa do acidente não foi esclarecida, assim como de qual andar o elevador despencou.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados ao caso. O tenente Alexandre Gurjão, do CBMPA, explicou que uma idosa está entre as vítimas e teve uma fratura no fêmur. “Tivemos que fazer a retirada dela (do elevador) com bastante cautela. Os outros não tiveram lesão, só susto mesmo”, disse ele sobre as outras pessoas que estavam no elevador no momento do acidente e só tiveram escoriações.

VEJA MAIS

Questionado sobre o que ocasionou o episódio, Gurjão disse que somente a equipe técnica da empresa poderá informar o que ocorreu. “A gente não sabe o que foi a causa do acidente, se foi algum cabo ou falta de luz. Belém tem muitos elevadores e isso é normal acontecer. Sempre temos que dar o pronto atendimento e retirar quem estiver preso no elevador”, acrescentou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas já foram atendidas e encaminhadas para um hospital particular. A síndica do prédio foi ao hospital com o marido, que também estava no elevador, mas não se feriu gravemente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.