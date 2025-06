Homem morre após ser espancado com ‘perna-manca’ em Terra Alta; suspeito é preso

Um homem identificado como Álvaro Ferreira de Souza, de 52 anos, morreu após ser violentamente agredido com um pedaço de madeira em Terra Alta, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (17), na Avenida Jarbas Passarinho, no centro da cidade. O principal suspeito de ser o autor do espancamento foi preso pela Polícia Militar.

"A Polícia Civil informa que um homem foi preso em flagrante por homicídio doloso, nesta terça (17), em Terra Alta. A vítima, Álvaro Ferreira de Souza, de 52 anos, chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. A prisão preventiva do suspeito foi requisitada à Justiça", comunicou.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu no início da tarde. Não há detalhes sobre o que teria motivado a agressão a Álvaro. O suspeito teria desferido vários golpes com uma ‘perna-manca’ contra a vítima. Álvaro ainda chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, onde recebeu socorro médico. No entanto, não resistiu e evoluiu a óbito.

A Polícia Militar foi acionada por moradores que presenciaram a agressão. Logo após o ocorrido, a equipe da PM realizou as buscas e conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido imediatamente à Delegacia de Polícia de Terra Alta, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os detalhes do crime ainda estão sendo investigados pelas autoridades competentes.