Motociclista morre após colisão com caminhão na PA-160, em Canaã dos Carajás

Um motociclista ainda não identificado morreu após a motocicleta que ele conduzia colidir com um caminhão na PA-160, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na tarde de terça-feira (17), às proximidades do Parque de Exposições, na saída da cidade, no sentido de quem segue para o município de Parauapebas.

Conforme os relatos iniciais, o acidente ocorreu por volta das 15h. Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. No entanto, testemunhas relataram que o motociclista teria entrado na contramão da via e colidiu de frente com caminhão. A vítima morreu ainda no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a moto completamente destruída. Pessoas que passavam na área ainda tentaram socorrer a vítima, mas o motociclista não apresentava mais sinais vitais. As autoridades policiais e de trânsito foram acionadas para realizarem os procedimentos cabíveis no local. A área foi isolada e os agentes realizaram o controle do fluxo de veículos. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Parauapebas. Um inquérito policial foi instaurado para que as investigações sejam iniciadas.